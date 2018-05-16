В семействе филинов в Ростовском зоопарке появились трое малышей



В зоопарке Ростова-на-Дону недавно вылупились трое птенцов филина. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.



Так как птицы живут в неволе, они очень редко дают потомство. В семье филинов в зоопарке приплода не было около 20 лет. И вот в конце апреля они порадовали прибавлением в семействе, из яиц вылупились три малыша.



Это не единственная радость в учреждении. Недавно на свет появился птенец у пары орланов-белохвостов. У них не было потомства с 2015 года. Сейчас малыш находится на воспитании у родителей. Сфотографировать его пока не удалось, потому что пара тщательно оберегает его от посторонних глаз.