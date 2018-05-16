Авторизация

Регистрация


  • USD 61.94
  • EUR 73.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В семействе филинов в Ростовском зоопарке появились трое малышей

В семействе филинов в Ростовском зоопарке появились трое малышей
В зоопарке Ростова-на-Дону недавно вылупились трое птенцов филина. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Так как птицы живут в неволе, они очень редко дают потомство. В семье филинов в зоопарке приплода не было около 20 лет. И вот в конце апреля они порадовали прибавлением в семействе, из яиц вылупились три малыша.

Это не единственная радость в учреждении. Недавно на свет появился птенец у пары орланов-белохвостов. У них не было потомства с 2015 года. Сейчас малыш находится на воспитании у родителей. Сфотографировать его пока не удалось, потому что пара тщательно оберегает его от посторонних глаз.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.