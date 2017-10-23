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В Санкт-Петербурге нашли подростка, пропавшего в Ростове

В Санкт-Петербурге нашли подростка, пропавшего в Ростове
В Санкт-Петербурге нашли подростка, пропавшего в Ростове. 15-летний школьник был замечен 25 октября примерно в 1.30 на проспекте Космонавтов в Северной столице.

Гуляющего в одиночестве по ночному Питеру Сергея М. доставили в полицию. Там выяснили, что он пропал в Ростове-на-Дону 19 октября. Cпустя два дня родители объявили юношу в розыск.

На время разбирательства подростка поместили в детский центр имени Цимбалина. В Ростов отправили сообщение о найденном школьнике.

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