В Санкт-Петербурге нашли подростка, пропавшего в Ростове



В Санкт-Петербурге нашли подростка, пропавшего в Ростове. 15-летний школьник был замечен 25 октября примерно в 1.30 на проспекте Космонавтов в Северной столице.



Гуляющего в одиночестве по ночному Питеру Сергея М. доставили в полицию. Там выяснили, что он пропал в Ростове-на-Дону 19 октября. Cпустя два дня родители объявили юношу в розыск.



На время разбирательства подростка поместили в детский центр имени Цимбалина. В Ростов отправили сообщение о найденном школьнике.