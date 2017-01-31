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В Сальском районе женщина представилась соцработником и обокрала пенсионерку

В Сальском районе женщина представилась соцработником и обокрала пенсионерку

В Сальском районе Ростовской области женщина, представившись социальным работником, обокрала пенсионерку. Подозреваемая познакомилась с 89-летней местной жительницей на одной из остановок города Сальска. Затем пенсионерка пригласила преступницу к себе домой. Оказавшись в квартире пожилой женщины, подозреваемая похитила у нее 53 тысячи рублей и скрылась.
- В дежурную часть обратилась 89-летняя местная жительница и сообщила о краже из ее дома денежных средств,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Полиция задержала 26-летнюю местную жительницу. Ранее она была судима за кражу и мошенничество.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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