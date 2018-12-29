В рождественскую ночь в Ростове общественный транспорт будет ходить до трех часов



В ночь на 7 января общественный транспорт в донской столице будет курсировать до трех часов. Соответствующая информация появилась на сайте «Ростовский городской транспорт».



Так, автобусы ночью в Рождество будут следовать по более чем 50 маршрутам: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 65а, 67, 67а, 70, 71, 72, 77, 78, 80, 83, 92, 93, 94, 96 и 98.



Ростовчанам советуют следить за местоположением общественного транспорта через сервис PIKAS или с помощью мобильных приложений.