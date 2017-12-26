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В рождественскую ночь в Ростове общественный транспорт будет ходить до 4 утра

В рождественскую ночь в Ростове общественный транспорт будет ходить до 4 утра
Фото: Ugpressa.ru

В рождественскую ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Ростове будет ходить до 4 утра. Об этом сообщили в городской администрации.

Как сообщалось ранее, работа пассажирского транспорта будет продлена и в новогоднюю ночь. Автобусы и маршрутки будут курсировать до часа ночи 1 января.

Напомним, что 31 декабря с девяти часов вечера до трех часов ночи закроют движение транспорта по Большой Садовой на участке от проспекта Буденновского до Ворошиловского. Автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут ходить по схеме: улица Большая Садовая – проспект Буденновский – улица Красноармейская – проспект Ворошиловский – улица Большая Садовая и далее по обычным маршрутам в обоих направлениях.

Троллейбусы № 1 и № 9 будут ходить по маршруту: площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный - проспект Шолохова и далее по схеме в обоих направлениях. Троллейбусы № 2 и № 22 будут следовать по укороченной схеме до площади Свободы.

В городском департаменте транспорта, также обращают внимание, что на Большой Садовой с 20 часов 31 декабря на участке от проспекта Буденновского до переулка Семашко будет производиться эвакуация припаркованных автомобилей.

Как ранее писал Rostov.ru, вход в зону проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через КПП, оборудованные рамками металлодетектора. Проход с алкоголем и пиротехникой будет запрещен.

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