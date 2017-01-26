В Ростовскую область в ближайшие дни придут сильные морозы





На территории Ростовской области ожидается серьезное похолодание. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.



Днем 26 января по северу и западу области продолжится понижение температуры до -10…-15 градусов, по югу и востоку до -4…-9 градусов.



Ночью 27 и 28 января ожидается -12…-17, а в крайних северных районах до -28 градусов. Днем температура воздуха составит -10…-15. Морозы сохранятся до конца января.



Небольшие осадки ожидаются в ряде районов, в том числе Ростове-на-Дону, в субботу и воскресенье 28 и 29 января.



В связи с похолоданием МЧС предупреждает ростовчан и жителей области, что в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров, аварий на системах жизнеобеспечения города. Кроме того, спасатели не рекомендуют предпринимать длительных прогулок, избегать пересечения ледовых преград по необорудованным переправам.



Автомобилистам рекомендуется отказаться от дальних поездок и быть внимательными на дорогах.

