Авторизация

Регистрация
  • USD 59.15
  • EUR 63.43
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростовскую область в ближайшие дни придут сильные морозы

В Ростовскую область в ближайшие дни придут сильные морозы

На территории Ростовской области ожидается серьезное похолодание. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем 26 января по северу и западу области продолжится понижение температуры до -10…-15 градусов, по югу и востоку до -4…-9 градусов.

Ночью 27 и 28 января ожидается -12…-17, а в крайних северных районах до -28 градусов. Днем температура воздуха составит -10…-15. Морозы сохранятся до конца января.

Небольшие осадки ожидаются в ряде районов, в том числе Ростове-на-Дону, в субботу и воскресенье 28 и 29 января.

В связи с похолоданием МЧС предупреждает ростовчан и жителей области, что в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров, аварий на системах жизнеобеспечения города. Кроме того, спасатели не рекомендуют предпринимать длительных прогулок, избегать пересечения ледовых преград по необорудованным переправам.

Автомобилистам рекомендуется отказаться от дальних поездок и быть внимательными на дорогах.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!