Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

В Ростовскую область придут заморозки

В Ростовскую область придут заморозки

В Ростовскую область в ближайшие дни придут заморозки. По данным Росгидромета, с 27 по 29 сентября по северу региона ожидается минусовая температура.

Так, ночью и утром 27 сентября на поверхности почвы - 0…-2 градуса, 28-29 сентября в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы - 0…- 2 градуса.
- В связи с этим прогнозируются чрезвычайные ситуации и происшествия не выше межмуниципального характера, связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, - сообщают в региональном МЧС.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.