В Ростовскую область придут заморозки





В Ростовскую область в ближайшие дни придут заморозки. По данным Росгидромета, с 27 по 29 сентября по северу региона ожидается минусовая температура.



Так, ночью и утром 27 сентября на поверхности почвы - 0…-2 градуса, 28-29 сентября в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы - 0…- 2 градуса.

- В связи с этим прогнозируются чрезвычайные ситуации и происшествия не выше межмуниципального характера, связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, - сообщают в региональном МЧС.