В Ростовскую колонию пытались перебросить наркотики и телефоны





Рядом с ростовской колонией задержали 25-летнего молодого человека, который пытался перебросить в режимное учреждение наркотики и телефоны.



Подозреваемого задержали 7 июня около половины второго ночи вбили ИК № 10.



- При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты три свертка с веществом бело-серого цвета (предположительно наркотического содержания) и три сотовых телефона, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.



Молодого человека и изъятое вещество передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, ранее он был судим.