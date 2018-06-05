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В Ростовскую колонию пытались перебросить наркотики и телефоны

В Ростовскую колонию пытались перебросить наркотики и телефоны

Рядом с ростовской колонией задержали 25-летнего молодого человека, который пытался перебросить в режимное учреждение наркотики и телефоны.

Подозреваемого задержали 7 июня около половины второго ночи вбили ИК № 10.

- При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты три свертка с веществом бело-серого цвета (предположительно наркотического содержания) и три сотовых телефона, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

Молодого человека и изъятое вещество передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, ранее он был судим.

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