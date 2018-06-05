В Ростовскую колонию пытались перебросить наркотики и телефоны
Рядом с ростовской колонией задержали 25-летнего молодого человека, который пытался перебросить в режимное учреждение наркотики и телефоны.
Подозреваемого задержали 7 июня около половины второго ночи вбили ИК № 10.
- При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты три свертка с веществом бело-серого цвета (предположительно наркотического содержания) и три сотовых телефона, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.
Молодого человека и изъятое вещество передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, ранее он был судим.