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В Ростовской области живодеры разрезали живот собаке и подвесили ее за лапы на дерево

В Ростовской области живодеры разрезали живот собаке и подвесили ее за лапы на дерево

В городе Шахты живодёры поизмывались над собакой. О беспрецедентном случае жестокости рассказали волонтёры зоозащитного центра.
Вечером 16 июня несколько собак - питомцев приюта для бездомных животных - привели людей в посадку. Их выпустили на прогулку, а когда они вернулись, стали вести себя взволнованно. Волонтёры догадались, что нужно идти следом за собаками.

Вскоре перед зоозащитниками предстало ужасающее зрелище. На дереве в метре от земли висел окровавленный пёс.
- Собака была привязана за задние лапы, морда перемотана изолентой. К дереву она была привязана пакетом. Оторвав эту верёвку, мы помчались назад в приют, - рассказала руководитель зоозащитного центра «Святобор» Ольга Мосиюк. - У собачки переломаны обе задние лапки и вспорот живот! Она была еле жива. Сильный шок и очень сильная потеря крови.

Оказав первую помощь, волонтёры поспешили к ветеринару. Измученного пса удалось спасти, но сейчас он находится в тяжёлом состоянии. Ему требуется сложное лечение, необходимы различные препараты. Волонтёры просят неравнодушных людей помочь в приобретении лекарств.

Реквизиты для финансовой помощи: карта Сбербанка 4276 85 20 15 89 28 32 на имя Ольги Мосиюк (директор «Центра Святобор»), привязана к телефону: 906-418-94-59. Яндекс-кошелек: 410012535807583, PayPal: s890641189459@yandex.ru.

В Ростовской области живодеры разрезали живот собаке и подвесили ее за лапы на деревоВ Ростовской области живодеры разрезали живот собаке и подвесили ее за лапы на дерево

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