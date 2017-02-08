В Ростовской области житель Украины контрабандой переправил по льду реки полтонны грецкого ореха



На окраине города Донецка Ростовской области задержали жителя Украины, который контрабандой переправил через границу 18 мешков с грецким орехом.



Пограничники пресекли контрабанду полтонны лущеного ореха стоимостью более 300 тыс. руб. благодаря сигналу от местных жителей.

- Пограничный наряд обнаружил гражданина Украины, который, находясь на берегу реки Большая Каменка, с помощью каната по льду незаконно переместил с территории другого государства 18 мешков с грецким орехом, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области. - В результате слаженных действий пограничников злоумышленник был задержан. У него изъяли больше 500 килограмм лущеного ореха.



В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Ведение на Государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов». В данный момент рассматривается вопрос о выдворении гражданина Украины за пределы России, а также о возбуждении в отношении него административного дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров». По этой статье он может заплатить штраф до трехкратной стоимости контрабандных орехов, т.е. почти миллион рублей.







