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В Ростовской области житель Украины контрабандой переправил по льду реки полтонны грецкого ореха

В Ростовской области житель Украины контрабандой переправил по льду реки полтонны грецкого ореха
На окраине города Донецка Ростовской области задержали жителя Украины, который контрабандой переправил через границу 18 мешков с грецким орехом.

Пограничники пресекли контрабанду полтонны лущеного ореха стоимостью более 300 тыс. руб. благодаря сигналу от местных жителей.
- Пограничный наряд обнаружил гражданина Украины, который, находясь на берегу реки Большая Каменка, с помощью каната по льду незаконно переместил с территории другого государства 18 мешков с грецким орехом, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области. - В результате слаженных действий пограничников злоумышленник был задержан. У него изъяли больше 500 килограмм лущеного ореха.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Ведение на Государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов». В данный момент рассматривается вопрос о выдворении гражданина Украины за пределы России, а также о возбуждении в отношении него административного дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров». По этой статье он может заплатить штраф до трехкратной стоимости контрабандных орехов, т.е. почти миллион рублей.



В Ростовской области житель Украины контрабандой переправил по льду реки полтонны грецкого орехаВ Ростовской области житель Украины контрабандой переправил по льду реки полтонны грецкого орехаВ Ростовской области житель Украины контрабандой переправил по льду реки полтонны грецкого ореха

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