В Ростовской области женщина незаконно получала пенсию по инвалидности



В Багаевском суде Ростовской области заслушали дело гражданки Рыжинской, которая на протяжении долгого времени незаконно получала пенсию по инвалидности. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».



Сообщается, что в 2016 году Рыжинская за деньги приобрела фиктивную справку об инвалидности. На основе данного документа она больше года с начала 2017 по апрель 2018 получала пенсию. Всего женщина незаконно присвоила 150 тысяч рублей.



Решением суда уголовное дело в отношении Рыжинкой закрыли. В качестве наказания она должна будет выплатить штраф в размере семи тысяч рублей.