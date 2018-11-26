В Ростовской области заведующую отделением больницы осудили за смерть ребенка



В Волгодонском районном суде вынесли приговор заведующей инфекционным отделением больницы Ольге Кулишовой. Врача обвиняли в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Установлено, что 9 августа одному из пациентов «Детской городской больницы» Волгодонска стало плохо. Ребенку понадобилась срочная реанимационная помощь. Необходимо было восстановить работу дыхательных путей. Кулишова такими навыками не владела, однако не сразу вызвала скорую помощь. Она обратилась к медикам только спустя 50 минут.



Малыш не получил необходимую помощь вовремя. Прибывшие сотрудники «скорой» не смогли спасти ребенка.



Решением суда Ольгу Кулишову признали виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение года.