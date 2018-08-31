В Ростовской области заступил на дежурство Старостаничный пожаро-спасательный отряд



31 августа в Ростовской области вышел на боевое дежурство Старостаничный пожаро-спасательный отряд. Его работники будут контролировать ситуацию в Каменском районе и на участке федеральной трассы М-4 «Дон».



С поздравлениями к участникам отряда обратился замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. Он рассказал, что Каменский район является одним из наиболее населенных, насчитывает 78 поселений, а потому нуждается в защите профессиональных спасателей. Кроме того, новый отряд будет ликвидировать аварии на участке М-4 «Дон».



– Старостаничное спасательное подразделение находится недалеко и от проезжей части, и от населенных пунктов. Это большое преимущество, которое позволит сотрудникам отряда быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию в любой точке. Кроме того, большей эффективности будет способствовать единая диспетчерская служба, – пояснил замгубернатора.



Для создания отряда были объединены усилия муниципальных и областных органов власти. Подразделению было выделено четыре единицы специализированной техники. В состав команды вошли 14 высокопрофессиональных спасателей.



– Все сотрудники освоили теорию и овладели практическими навыками в учебно-методическом центре в Ростове-на-Дону. Часть занятий провели приглашенные специалисты из Белгорода, – рассказал начальник управления по делам гражданской обороны в Каменском районе Константин Кореньков.



В ходе торжественного открытия прошли показательные выступления спасателей подразделения. Они показали свои навыки при ликвидации загорания растительности, пожара в доме и многих других чрезвычайных ситуаций. По словам одного из сотрудников, Игоря Надеждина, все его коллеги прошли комплексное обучение и могут ликвидировать любое происшествие.



Открытие нового отряда стало еще одной мерой по совершенствованию системы предотвращения и ликвидации ЧС. Помимо Старостаничного отряда, в области действуют еще 28 областных спасательных формирования, 42 муниципальных отряда, 38 пожарных частей.



– Ежегодно мы увеличиваем количество поисково-спасательных подразделений. В прошлом году появился отряд «Южный» для обеспечения безопасностью аэропорта Платов и участка М-4 «Дон». В настоящее время мы приступили к строительству пожарной части в микрорайоне «Платовский», – поделился успехами и планами замгубернатора Вадим Валентинович.