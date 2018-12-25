Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области закупят рыбу для арестантов почти на 45 миллионов

В Ростовской области закупят рыбу для арестантов почти на 45 миллионов
ГУФСИН Ростовской области закупит рыбу для арестантов почти на 45 068 020 рублей. Сразу две таких заявки появились на портале госуслуг.

Согласно первом документу организация должна обеспечить поставку 176 600 килограммов морской рыбы. На это выделят 24 959 620 рублей. Во второй заявке говорится, что планируют закупить 128 900 килограммов сельди. На эти цели из федерального бюджета выделят 20 108 400 рублей. Из требований уточняется только, что селедка должна быть соленой.

Победитель аукциона уже определен. Им стало госпредприятие под названием «Архангельское».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.