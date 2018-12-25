В Ростовской области закупят рыбу для арестантов почти на 45 миллионов



ГУФСИН Ростовской области закупит рыбу для арестантов почти на 45 068 020 рублей. Сразу две таких заявки появились на портале госуслуг.



Согласно первом документу организация должна обеспечить поставку 176 600 килограммов морской рыбы. На это выделят 24 959 620 рублей. Во второй заявке говорится, что планируют закупить 128 900 килограммов сельди. На эти цели из федерального бюджета выделят 20 108 400 рублей. Из требований уточняется только, что селедка должна быть соленой.



Победитель аукциона уже определен. Им стало госпредприятие под названием «Архангельское».