В Ростовской области зафиксирован новый случай бешенства у крупного рогатого скота



В Кашарском районе Ростовской области зарегистрирован новый случай бешенства у крупного рогатого скота.



Ветеринары диагностировали смертельное заболевание у 6-месячного бычка в двух километрах от села Кашары. Телёнок стал странно себя вести, практически непрерывно мычал и отказывался от еды. При этом у животного наблюдалось сильное слюнотечение. Владельцы обратились за помощью к специалистам.

- Ветеринарные врачи изолировали бычка и установили за ним наблюдение. Клинические признаки были характерны для особо опасного общего для человека и животных заболевания – бешенства, - прокомментировал директор Кашарского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Виталий Мощенко. - При заболевании им, инфицированное животное умирает. В этом случае теленок пал на пятые сутки после начала наблюдения.



Ветеринарные специалисты отправили на исследование патологический материал павшего бычка. Труп животного сожгли, место захоронения зольного остатка продезинфицировали. Результаты исследования подтвердили предположения ветврачей – теленок был болен бешенством.



На территории личного подсобного хозяйства, где содержался бычок, привили всех животных - десять голов молодняка КРС и одна собака. Кроме того, на отдельной территории Кашарского района установят карантинные ограничения. В связи с этим будет запрещён ввоз и вывоз животных за пределы неблагополучного пункта на время действия карантина.



С начала года это второй случай заболевания бешенством среди крупного рогатого скота и 12 среди животных в Ростовской области. Как отмечают специалисты, чаще всего заболеванию подвержен молодняк КРС, который либо не достиг возраста, с которого делается вакцинация, либо не проходил её. Вакцинация проводится раз в год. Делать прививки КРС можно, начиная с трехмесячного возраста.