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В Ростовской области задержали второго подозреваемого в убийстве жителя Аксая

В Ростовской области задержали второго подозреваемого в убийстве жителя Аксая
Фото: Informator.news

В Ростовской области задержали второго подозреваемого в убийстве 31-летнего жителя Аксая. Им оказался 20-летний ростовчанин.

Ранее был задержан первый подозреваемый - 27-летний житель Аксайского района. Молодые люди открыли стрельбу по мужчине и его 22-летнему товарищу. Аксайчанин скончался на месте происшествия, а его товарища с огнестрельным ранением руки госпитализировали в больницу. Стрелявшие с места преступления скрылись
- Оба подозреваемых ранее судимы, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В ходе расследования уголовного дела установлено, что мотивом преступлений явился бытовой конфликт.

Напомним, стрельба на улице Дружбы в Аксае произошла вечером 6 декабря. В результате происшествия один человек погиб, один был ранен. Через несколько дней полицейские задержали первого подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

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