В Ростовской области задержали организаторов производства поддельного алкоголя





В Ростовской области задержали двух организаторов производства контрафактного алкоголя. Свою продукцию они сбывали на территории Ростовской области и соседних регионов с 2014 по 2016 год.



При обыске на подпольных складах полицейские обнаружили 9 тысяч бутылок известных брендов и 60 металлических бочек со спиртом. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более 10 млн руб.



Сотрудники полиции провели обыски складских помещений, расположенных в Аксайском и Мясниковском районах области, где изъяли различные технические приспособления, оборудование для розлива и упаковывания спиртосодержащей продукции, а также всё, необходимое для фасовки контрафакта.

- Было обнаружено около 9 тысяч бутылок с нанесенными изображениями товарного знака известного бренда алкоголя, акцизные марки, 60 металлических бочек со спиртом, спиртосодержащая жидкость, а также пластмассовые колпачки, этикетки и контрэтикетки на алкогольную продукцию популярных алкогольных напитков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Согласно проведенному исследованию акцизные марки на данных бутылках не являются продукцией Гознака России.



В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям: «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».



Расследование продолжается, устанавливаются подельники организаторов незаконного производства.