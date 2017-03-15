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В Ростовской области задержали девушку, проносившую наркотики во влагалище

В Ростовской области задержали девушку, проносившую наркотики во влагалище

В Ростовской области на границе с Украиной задержали 26-летнюю украинку, подозреваемую в контрабанде наркотиков.

Пронести наркотические вещества девушка попыталась на участке границы в городе Донецке. Однако вызвала подозрение правоохранителей и была задержана. Когда стали устанавливать личность, выяснились весьма пикантные подробности из её жизни. Оказалось, что молодая жительница Молодогвардейска находится в федеральном розыске.

В сентябре 2016 года девушка была задержана при попытке пронести через пункт пропуска в городе Донецке наркотические средства во … влагалище. Однако, несмотря на изощрённость «тайника», провести стражей границы ей не удалось. Её задержали при переходе через пункт пропуска, сообщает DonDay.ru.

Во время выяснения всех обстоятельств, стало известно, что контрабандистка – беременна. Кроме того, у неё уже был маленький ребёнок. Наркокурьера решили поместить под подписку о невыезде. Подозреваемая решила воспользоваться неожиданной свободой и сбежала на родину, после чего была объявлена в федеральный розыск.

Спустя несколько месяцев украинка снова отправилась в вояж через границу с очередной партией наркотиков. Девушку задержали при переходе границы. На этот раз её поместили под стражу.

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