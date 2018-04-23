В Ростовской области за неделю выросли цены на ряд продуктов



В Ростовской области за неделю подорожал ряд продуктов. С 16 по 23 апреля стоимость товаров изменилась в среднем в пределах полутора процентов.



По данным Ростовстата, за семь дней в магазинах и на рынках региона снизилась цена на гречку и яйца. Вместе с тем, подорожали сахар и морковь. Так, стоимость одного килограмма сахара сейчас составляет 34 руб. 60 коп., что на 1,3% выше, чем на прошлой неделе. Цена на морковь выросла на 1,4% и составила 34 руб. 27 коп. На 0,6% подорожала картошка. В среднем за килограмм жителям области приходится отдавать около 31 рубля.



Незначительно снизились цены на капусту и репчатый лук - на 0,2%. Эти продукты можно купить за 21 руб. 36 коп. и 22 руб. 71 коп. Немного, на 0,1%, повысилась стоимость яблок, курицы и творога. Килограмм яблок обойдётся в среднем в 79 руб. 30 коп., курицы – в 109 руб., творога – 272 руб. 76 коп.



При этом подешевели другие виды «молочки». Твёрдые и мягкие сыры потеряли в цене 0,8%, их средняя стоимость в регионе составляет 441 руб. 24 коп. Молоко 2,5-3,2% жирности подешевело на 0,6%, его средняя цена – 72 руб. 19 коп. Килограмм сметаны на Дону можно купить за 195 руб., она стала дешевле на 0,1%.



На 0,5% упали в цене сливочное (429 руб. 60 коп. за кг) и подсолнечное масла (94 руб. 58 коп. за л), маргарин (112 руб. 19 коп.) - на 0,4%.



Гречка подешевела на 1,4%. Её цена составила 37 руб. 52 коп. Килограмм вермишели сейчас стоит 67 руб. 82 коп., это на 0,8% меньше, чем неделю назад. Стоимость яиц снизилась на 1,4%, десяток можно купить за 55 руб. 79 коп. Цена полукопченой и варено-копченой колбасы составила 401 руб. 08 коп. На вареную колбасу, говядину и пшеничную муку стоимость не изменилась.