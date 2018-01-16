В Ростовской области за неделю подорожали овощи и фрукты





В Ростовской области за неделю, с 9 по 15 января, подорожали овощи и фрукты.



По данным Ростовстата, больше всего подорожали морковь, лук, капуста и яблоки.



Так, цена килограмма моркови выросла на 2,6%, в среднем по области её стоимость составляет 24 рубля. Лук подрожал на 2,5%, его цена сейчас - 19 рублей. Стоимость килограмма капусты увеличилась за неделю на 1,8% и на 15 января составила 15 рублей. Яблоки подорожали на 1,3%, в Ростовской области в среднем за килограмм этого фрукта просят 70 рублей.



Вместе с тем отмечается снижение цен на крупы. На 1,5% подешевели рис, гречка и вермишель. Незначительно снизились цены на куриное мясо, сыры и сливочное масло. Говядина и колбаса, наоборот, подорожали.