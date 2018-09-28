В Ростовской области взнос на капитальный ремонт вырос почти на 40%



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С 1 октября в Ростовской области увеличился размер взноса на капитальный ремонт. Плата выросла почти на 40%.



Соответствующее постановление от 28 сентября подписал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Документ на сайте регионального правительства разместили только 2 октября. При этом никакого официального объявления об увеличении платы за капремонт не было. Для тех, кто пропустит и это сообщение, цифра в квитанции за октябрь будет большой неожиданностью.



Теперь жителям Ростовской области взнос за капитальный ремонт посчитают из расчёта 9 руб. 92 коп. за квадратный метр. Ранее он составлял 7 руб. 17 коп. Таким образом тариф сразу вырос на 38%.



Добавим, что ранее замминистра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков сообщал, что плата за капремонт вырастет только в 2019 году. По его словам, в следующем году в программу капремонта вошли на 50% больше домов, чем в текущем. Однако средств на работы выделяется столько же, сколько и в 2018-м.



Однако региональные власти не стали ждать нового года, а вот так, что называется, без объявления, нанесли ещё один удар по карманам жителей Дона. Произошло это в канун начала отопительного сезона. Таким образом и без того непомерная плата за «коммуналку» снова увеличилась.



Стоит отметить, что чиновники анонсировали рост тарифа в три раза. То есть увеличение стоимости почти до 10 рублей за квадратный метр можно считать только первым этапом повышения.