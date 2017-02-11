В Ростовской области вынесли приговор парню, избившему полицейского





В Ростовской области вынесли приговор 20-летнему парню, избившему полицейского.



Инцидент произошел в ноябре 2016 года в станице Казанской Верхнедонского района. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался проследовать в отдел полиции для составления административного протокола. Дебошир оказал сопротивление правоохранителям, три раза ударив полицейского по голове.

- Молодой человек признан виновным в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей,- рассказали в Следственном управлении по Ростовской области. - Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения.