В Ростовской области вынесли приговор избившему полицейского мужчине





В Ростовской области вынесли приговор избившему полицейского Роману Улитину. Инцидент произошел в ноябре 2016 года в станице Казанской Верхнедонского района. Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался проследовать в отдел полиции для составления административного протокола. Мужчина три раза ударил полицейского в голову.

- Улитин признан виновным в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей . Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения,- рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.- Прокуратура Верхнедонского района поддержала обвинение.



Приговор в законную силу пока не вступил.