В Ростовской области введено ограничение транспорта по всем направлениям





На трассах Ростовской области вечером 27 февраля из-за непогоды введено ограничение движения.

- С 20 часов введено ограничение движения пассажирского транспорта по всем направлениям, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - Сотрудники ГИБДД призывают водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае выезда быть предельно внимательными и осторожными.



Напомним, вечером на Ростов обрушилась сильная метель. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Ростовской области до 4 марта. Ожидаются снег с дождем и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.