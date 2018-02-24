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В Ростовской области введено ограничение транспорта по всем направлениям

В Ростовской области введено ограничение транспорта по всем направлениям

На трассах Ростовской области вечером 27 февраля из-за непогоды введено ограничение движения.
- С 20 часов введено ограничение движения пассажирского транспорта по всем направлениям, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - Сотрудники ГИБДД призывают водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае выезда быть предельно внимательными и осторожными.

Напомним, вечером на Ростов обрушилась сильная метель. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Ростовской области до 4 марта. Ожидаются снег с дождем и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

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