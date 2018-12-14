В Ростовской области военные в рамках учений разбили минное поле



В Ростовской области на полигоне Кузьминский военнослужащие инженерно-саперного подразделения в рамках учений разбили минное поле на переднем крае обороны условного противника.



Под прикрытием дымовой завесы гусеничные минные заградители установили противотанковые мины.

- Кроме того, саперы отработали вопросы по занятию обороны с целью не допустить дальнейшего продвижения оставшейся техники и живой силы «противника», преодолевших минное поле, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.



В военном ведомстве добавили, что во время учений сапёры использовали общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2.



В учениях приняли участие более 150 военнослужащих. Было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.