В Ростовской области вновь ожидаются дожди



Ростовский Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие несколько суток местами по Ростовской области пройдут дожди. Ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с начнутся 1 августа с 20 часов. Метеорологические явления продолжатся в течение 2 и 3 августа.



Жителей области предупреждают о возможных опасностях и просят быть внимательными и осторожными.

- Рекомендуется сократить пребывание на улице и не парковать машины вблизи с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами, - сообщают в региональном МЧС.



В случае ЧП горожане могут звонить по номеру «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.