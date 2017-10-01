В Ростовской области вблизи трассы нашли артиллерийский снаряд



В Морозовском районе Ростовской области нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.



Боеприпас диаметром 122 миллиметра находился вблизи трассы Волгоград – Каменск в одном километре от поворота на хутора Трофименков.

- Взрывоопасный предмет обнаружен 2 октября в Костино-Быстрянском сельском поселении, - рассказали в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. – На месте выставлена охрана. Угрозы населенному пункту нет. Подана заявка для обезвреживания боеприпаса.



В тот же день для уничтожения сапёрами была вывезена миномётная мина 82 мм, обнаруженная 30 сентября в Большелогском сельском поселении вблизи трассы «Аксай - Старочеркасск».