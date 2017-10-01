Авторизация

Регистрация


  • USD 57.81
  • EUR 67.91
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

В Ростовской области вблизи трассы нашли артиллерийский снаряд

В Ростовской области вблизи трассы нашли артиллерийский снаряд
В Морозовском районе Ростовской области нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас диаметром 122 миллиметра находился вблизи трассы Волгоград – Каменск в одном километре от поворота на хутора Трофименков.
- Взрывоопасный предмет обнаружен 2 октября в Костино-Быстрянском сельском поселении, - рассказали в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. – На месте выставлена охрана. Угрозы населенному пункту нет. Подана заявка для обезвреживания боеприпаса.

В тот же день для уничтожения сапёрами была вывезена миномётная мина 82 мм, обнаруженная 30 сентября в Большелогском сельском поселении вблизи трассы «Аксай - Старочеркасск».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.