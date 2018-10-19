В Ростовской области вандалы осквернили могилу ветерана войны



В Азове вандалы осквернили могилу ветерана Великой Отечественной войны.

Шокирующую картину увидела на кладбище местная жительница, которая пришла на могилу к дедушке. Памятник был облит чёрной смесью.

- Весь памятник дедушки облили краской или смолой, а на бумаге написали: «Убьем жуковцев», - поделилась азовчанка в соцсети. - Дедушка - ветеран, ушёл на войну сразу после призыва в армию. Умер в 2000 году.



В комментариях пользователи посоветовали девушке обратиться в полицию.



Добавим, что это не первый случай осквернения памятника ветеранам в Ростовской области. В конце сентября 71-летний житель Усть-Донецкого района сжег памятник героям войны в Семикаракорске. Мужчина облил горючей смесью венки около Вечного огня и поджег таблички с именами погибших солдат.