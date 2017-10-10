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В Ростовской области в конце недели ожидаются дожди

В Ростовской области в конце недели ожидаются дожди
В Ростовской области в конце недели ожидаются дожди. Осадки прогнозируются практически на всей территории региона с четверга по понедельник.

При этом температура воздуха в северных районах области понизится до +9 градусов, а в южных до +13 днём, а ночью до +4…+6. Дожди ожидаются в Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Матвеевом Кургане, Миллерово, Морозовске, Сальске, Таганроге, Шахтах и других городах.

В Ростове дождь ожидается вечером в четверг, 12 октября. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в донской столице до понедельника. При этом к выходным похолодает до +14 градусов. В воскресенье температура опустится до +12. Ночью +6…+8.

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