В Ростовской области в конце недели ожидаются дожди



В Ростовской области в конце недели ожидаются дожди. Осадки прогнозируются практически на всей территории региона с четверга по понедельник.



При этом температура воздуха в северных районах области понизится до +9 градусов, а в южных до +13 днём, а ночью до +4…+6. Дожди ожидаются в Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Матвеевом Кургане, Миллерово, Морозовске, Сальске, Таганроге, Шахтах и других городах.



В Ростове дождь ожидается вечером в четверг, 12 октября. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в донской столице до понедельника. При этом к выходным похолодает до +14 градусов. В воскресенье температура опустится до +12. Ночью +6…+8.