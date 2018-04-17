Авторизация

Регистрация


  • USD 60.86
  • EUR 75.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области в конце апреля отменят несколько электричек

В Ростовской области в конце апреля отменят несколько электричек
В Ростовской области в конце апреля отменят несколько пригородных электричек. Об этом сообщает пресс-служба СКППК. С 27 по 29 апреля, а также с 11 по 13 мая не будет ходить поезд № 6161 Ростов - Лихая.

Электрички № 6155 Ростов - Лихая, отправляющаяся из Ростова в 6.18, и № 6164, едущая в 4.38 из Лихой, не будут совершать рейсы с 28 по 30 апреля и с 12 по 14 мая.

Кроме того, с 11 по 13 мая не будет курсировать поезд № 6169 из Ростова до Усть-Донецка. Ко всему прочему, с 12 по 14 мая отменят поезд № 6170 из поселка Усть-Донецкий в донскую столицу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.