В Ростовской области в конце апреля отменят несколько электричек



В Ростовской области в конце апреля отменят несколько пригородных электричек. Об этом сообщает пресс-служба СКППК. С 27 по 29 апреля, а также с 11 по 13 мая не будет ходить поезд № 6161 Ростов - Лихая.



Электрички № 6155 Ростов - Лихая, отправляющаяся из Ростова в 6.18, и № 6164, едущая в 4.38 из Лихой, не будут совершать рейсы с 28 по 30 апреля и с 12 по 14 мая.



Кроме того, с 11 по 13 мая не будет курсировать поезд № 6169 из Ростова до Усть-Донецка. Ко всему прочему, с 12 по 14 мая отменят поезд № 6170 из поселка Усть-Донецкий в донскую столицу.