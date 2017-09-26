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В Ростовской области в исправительную колонию пытались передать телефоны в банках с продуктами

В Ростовской области в исправительную колонию пытались передать телефоны в банках с продуктами
В Ростовской области в исправительную колонию пытались передать телефоны в бутылках с молоком, мёдом и шоколадом.

Так, 28 сентября в СИЗО № 2 одному из обвиняемых передали мобильный телефон в бутылке со сгущенным молоком. Ещё два аппарата были спрятаны в банке с мёдом.

В тот же день охранники режимного учреждения обнаружили средство связи в посылке, отправленной таганрожцем для обвиняемой. Телефон находился в банке с шоколадом.

Похожим способом пыталась передать мобильники и родственница осужденного шахтинской исправительной колонии № 9: в банке с топленым молоком нашли два мобильных телефона.
- По всем фактам проводятся проверки, - добавили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

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