В Ростовской области в исправительную колонию пытались передать телефоны в банках с продуктами



В Ростовской области в исправительную колонию пытались передать телефоны в бутылках с молоком, мёдом и шоколадом.



Так, 28 сентября в СИЗО № 2 одному из обвиняемых передали мобильный телефон в бутылке со сгущенным молоком. Ещё два аппарата были спрятаны в банке с мёдом.



В тот же день охранники режимного учреждения обнаружили средство связи в посылке, отправленной таганрожцем для обвиняемой. Телефон находился в банке с шоколадом.



Похожим способом пыталась передать мобильники и родственница осужденного шахтинской исправительной колонии № 9: в банке с топленым молоком нашли два мобильных телефона.

- По всем фактам проводятся проверки, - добавили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.