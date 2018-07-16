В Ростовской области в этом году отремонтируют более тысячи домов





В 2018 году программа капитального ремонта в Ростовской области охватит свыше тысячи многоквартирных домов. 17 июля министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер подвел итоги работы программы за пять лет. Он рассказал, насколько увеличился ее охват, как ужесточился контроль за качеством и какие технологии используют в ремонте.



Фонд капитального ремонта появился в 2013 году, программа начала действовать три года назад. Число обновленных домов за это время увеличилось больше чем в два раза: если в 2015 году их было 330, то в прошлом – 884. По словам министра ЖКХ Андрея Майера, всего за три года на 1 843 дома выделили 7,7 млрд рублей, но эти показатели собираются наращивать и дальше.

– Уже сегодня существует хорошая динамика, но мы будем улучшать ее. В этом году планируем отремонтировать 1 090 многоквартирных домов на сумму 3,7 млрд. В 2019-м программа охватит уже 1 809 домов, на реконструкцию которых планируется выделить 4,5 млрд рублей, – рассказал Андрей Майер.



Он пояснил, что наряду с увеличением количества работ совершенствуется качество их выполнения. Так, подрядные организации избирают в два этапа. Сначала компании проверяет Министерство жилищно-коммунального хозяйства, затем среди выбранных Фонд капремонта проводит аукцион на понижение.

– Подрядчиков оценивают на протяжении всей работы. За контролем следит ООО «Стройинжинириг». Министерство ЖКХ проводит ежегодный мониторинг проведения работ с составлением рейтинга. Существует три номинации: с высоким количеством баллов, средним и низким. В последнюю категорию попали три организации, с ними ведется претенциозная работа. В 2018 году с этими компаниями больше не сотрудничаем, – объяснил министр.



По словам Майера, строгий контроль уже привел к положительному эффекту. В 2015 году доля жалоб на качество ремонта составила 11%, в 2016-м этот показатель снизился на 5%, в прошлом году составил 4,5%. С начала этого года в министерство поступило только две жалобы.



Продолжается внедрение в капремонт новых энергосберегающих технологий. Помещения оборудуют лифтами с регулятором скорости, светодиодными лампочками с датчиками движения. Эти меры помогают сэкономить 35% электричества. На столько же процентов снизилось потребление тепловой энергии. Этому поспособствовали установленные в домах индивидуальные тепловые пункты. Они позволяют регулировать уровень тепла в зависимости от температуры воздуха. Кроме того, появились новые механизмы организации капремонта.

– Действует система по зачету средств граждан. Если жильцы хотят провести капремонт раньше региональной программы, они могут увеличить количество взносов. При этом после ремонта сумма, которую они переплатили, идет в зачет остальных платежей. Какое-то время им не нужно будет платить за коммунальные услуги, – прокомментировал глава министерства ЖКХ.



Есть функция, которой могут воспользоваться только жители Ростовской области. У людей есть возможность заменить вид работ. Например, согласно программе планируется отремонтировать кровлю, но сами жильцы хотят обновить фасад. В таком случае ремонт выбирают с помощью голосования на общем собрании.



По данным Министерства ЖКХ, жители стали более активно выделять средства на ремонт. В данный момент доля оплаченных взносов достигает 91%. По мнению Андрея Майера, этот показатель говорит о доверии граждан, оценивших эффективность министерства и фонда.