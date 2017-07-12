В Ростовской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность





На Дону сохраняется высокая пожароопасность. С 23 по 25 августа местами в северо-западных районах области и в Приазовье, температура воздуха поднимется до 40 градусов.



Донское управлении МЧС объявило экстренное предупреждение. Спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за ландшафтных и лесных пожаров, а также пожаров в районе озер. Также сохраняется большая вероятность загорания на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.

