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В Ростовской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность

В Ростовской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность

На Дону сохраняется высокая пожароопасность. С 23 по 25 августа местами в северо-западных районах области и в Приазовье, температура воздуха поднимется до 40 градусов.

Донское управлении МЧС объявило экстренное предупреждение. Спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за ландшафтных и лесных пожаров, а также пожаров в районе озер. Также сохраняется большая вероятность загорания на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.

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