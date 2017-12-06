Авторизация

Регистрация


  • USD 59.28
  • EUR 69.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области в 2017 году больше всего подорожали молоко, сигареты и бензин

В Ростовской области в 2017 году больше всего подорожали молоко, сигареты и бензин
За 11 месяцев текущего года в Ростовской области больше всего подорожали молоко, табачные изделия и бензин. На 18% дороже стали услуги санаторно-оздоровительного отдыха.

Ростовстат опубликовал индексы потребительских цен с декабря 2016 года по ноябрь 2017-го. За это время товары и платные услуги в целом подорожали на 1,4%. При этом цены на продовольственные товары увеличились на 0,4%, а на платные услуги - на 4,2%.

Наибольший рост цен среди продуктов питания на Дону был отмечен на молоко и молочную продукцию - 4,8%, алкоголь подорожал на 2,8%. Между тем, почти на 20% подешевели яйца, крупы и бобовые, подсолнечное масло - почти на 9%. Цена фруктов и овощей снизилась на 5%.

Что касается непродовольственных товаров, то больше остальных подорожали сигареты. Стоимость табачных изделий увеличилась на 9,9%, цена бензина выросла на 6%. На 3,6% подорожали моющие и чистящие средства, на 3% выросла стоимость тканей. На остальные группы товаров цены практические не изменились.

За 11 месяцев на 18% подорожали услуги санаторно-оздоровительного отдыха. На 8,6% выросли цены на услуги пассажирского транспорта, отдыхать за границей стало дороже на 7,6%. Стоимость образования повысилась на 5,6%. Услуги ЖКХ подорожали на 3%.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.