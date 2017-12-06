В Ростовской области в 2017 году больше всего подорожали молоко, сигареты и бензин



За 11 месяцев текущего года в Ростовской области больше всего подорожали молоко, табачные изделия и бензин. На 18% дороже стали услуги санаторно-оздоровительного отдыха.



Ростовстат опубликовал индексы потребительских цен с декабря 2016 года по ноябрь 2017-го. За это время товары и платные услуги в целом подорожали на 1,4%. При этом цены на продовольственные товары увеличились на 0,4%, а на платные услуги - на 4,2%.



Наибольший рост цен среди продуктов питания на Дону был отмечен на молоко и молочную продукцию - 4,8%, алкоголь подорожал на 2,8%. Между тем, почти на 20% подешевели яйца, крупы и бобовые, подсолнечное масло - почти на 9%. Цена фруктов и овощей снизилась на 5%.



Что касается непродовольственных товаров, то больше остальных подорожали сигареты. Стоимость табачных изделий увеличилась на 9,9%, цена бензина выросла на 6%. На 3,6% подорожали моющие и чистящие средства, на 3% выросла стоимость тканей. На остальные группы товаров цены практические не изменились.



За 11 месяцев на 18% подорожали услуги санаторно-оздоровительного отдыха. На 8,6% выросли цены на услуги пассажирского транспорта, отдыхать за границей стало дороже на 7,6%. Стоимость образования повысилась на 5,6%. Услуги ЖКХ подорожали на 3%.