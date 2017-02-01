В Ростовской области в 2016 году в ДТП пострадали 502 ребёнка, 20 – погибли





В Ростовской области в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 502 ребёнка, 20 – погибли. Такие данные статистики озвучили в донской ГИБДД во время круглого стола, посвященного деятельности ведомства в прошедшем году.



По сравнению с 2015 годом количество пострадавших детей уменьшилось на 12%, погибших меньше на 16 % (в 2015 году аварии унесли жизни 24 детей). Однако уже по итогам первого месяца 2017 года наметилась печальная тенденция. В первом месяце нового года зафиксирован рост числа маленьких пострадавших в результате ДТП.



В целом количество дорожно-транспортных происшествий на Дону в 2016 году уменьшилось на 5,3%, при этом число погибших в авариях увеличилось на 4,3% (705 человек). На 7,5 % стало меньше пострадавших. Возросла тяжесть последствий ДТП на 1,1 % и составила 10,4 погибших на 100 пострадавших.

- Основными причинами аварий, по вине водителей, стали несоблюдение очередности переезда перекрестков, а также превышение скорости, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника областной Госавтоинспекции подполковник полиции Алексей Токин. – ДТП по вине пешеходов в 65,3% случаев происходят из-за того, что пешеходы переходят проезжую часть в неустановленном месте.



За январь 2017 года зарегистрировано 276 ДТП, в которых 44 человека погибли, 343 пострадали. Отмечается рост числа аварий, произошедших как по вине пешеходов, так и по вине водителей.



В ГИБДД добавили, что ежедневно в среднем сотрудники Госавтоинспекции составляют по 100 материалов, как на пешеходов, так и на водителей. Так, например, за одни только сутки 30 января, в Ростовской области административные протоколы были составлены в отношении 222 пешеходов