Авторизация

Регистрация


  • USD 57.70
  • EUR 71.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ

В Ростовской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Ростовской области участились случаи заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом рассказали в донском управлении Роспотребнадзора.

Еженедельный мониторинг показал, что с 12 по 18 марта с диагнозом «грипп» и «ОРВИ» к врачам обратились на 53,7 процента больше людей, чем на прошлой неделе. 

Всего в регионе зарегистрировано около 13,4 тысячи случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Этот показатель на 30 процентов ниже эпидемического порога. Так, в Ростове-на-Дону к медикам обратились почти четыре тысячи человек, что на 45 процентов ниже эпидемического порога.

Врачи призывают дончан бережно относиться к своему здоровью. При повышении температуры, появлении кашля, насморка и боли в горле стоит обратиться за помощью к врачу. Чем раньше специалисты установят диагноз, тем быстрее и легче пройдет лечение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.