В Ростовской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ



В Ростовской области участились случаи заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом рассказали в донском управлении Роспотребнадзора.



Еженедельный мониторинг показал, что с 12 по 18 марта с диагнозом «грипп» и «ОРВИ» к врачам обратились на 53,7 процента больше людей, чем на прошлой неделе.



Всего в регионе зарегистрировано около 13,4 тысячи случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Этот показатель на 30 процентов ниже эпидемического порога. Так, в Ростове-на-Дону к медикам обратились почти четыре тысячи человек, что на 45 процентов ниже эпидемического порога.



Врачи призывают дончан бережно относиться к своему здоровью. При повышении температуры, появлении кашля, насморка и боли в горле стоит обратиться за помощью к врачу. Чем раньше специалисты установят диагноз, тем быстрее и легче пройдет лечение.