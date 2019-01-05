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В Ростовской области утвердили лимит отстрела волков и шакалов

В Ростовской области утвердили лимит отстрела волков и шакалов
В Ростовской области утвердили лимит отстрела волков и шакалов. Такое постановление подписал министр природных ресурсов донского региона.

Согласно документу в Ростовской области разрешили отстреливать до 227 волков и 537 шакалов. При этом больше всего волков охотники смогут добыть в Мартыновском районе – 22 особи. В Сальском районе позволят убить 72 особи шакалов.

По данным ведомства, отстрел помогает регулировать количество плотоядных животных. Меры должны исключить распространение вируса бешенства. Кроме того, таким образом планируется бороться с нападениями волков и шакалов на сельскохозяйственных животных.

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