В Ростовской области утвердили лимит отстрела волков и шакалов



В Ростовской области утвердили лимит отстрела волков и шакалов. Такое постановление подписал министр природных ресурсов донского региона.



Согласно документу в Ростовской области разрешили отстреливать до 227 волков и 537 шакалов. При этом больше всего волков охотники смогут добыть в Мартыновском районе – 22 особи. В Сальском районе позволят убить 72 особи шакалов.



По данным ведомства, отстрел помогает регулировать количество плотоядных животных. Меры должны исключить распространение вируса бешенства. Кроме того, таким образом планируется бороться с нападениями волков и шакалов на сельскохозяйственных животных.