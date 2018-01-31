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В Ростовской области усыплять бездомных животных будут только в случае неизлечимой болезни

В Ростовской области усыплять бездомных животных будут только в случае неизлечимой болезни
Фото: Ti71.ru

В Ростовской области применять эвтаназию в отношении бездомных животных будут только в случае неизлечимой болезни, тяжелых ран, а также если животное неоправданно агрессивно. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ Валерий Былков во время видеоконференции с муниципальными образованиями региона.

В остальных случаях безнадзорных животных после отлова будут стерилизовать, прививать и отдавать новым хозяевам.
- Средства на решение вопроса заложены в муниципальных бюджетах, - добавил заместитель министра. - На 2018 год общий бюджет по области составляет более 40 млн рублей, из них более 10 млн выделено в Ростове-на-Дону.

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