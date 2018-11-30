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В Ростовской области установили в качестве памятника вертолет Ми-8

В Ростовской области установили в качестве памятника вертолет Ми-8
В Каменске-Шахтинском Ростовской области в качестве памятника установили модель вертолета Ми-8. Необычный экспонат будет находиться на улице Народной.

Вертолет водрузили на пьедестал с помощью специальной техники. Модель расположилась в парке «Патриот» возле другой военной техники. Здесь же находятся экспонаты авиации и артиллерии.

Известно, что Ми-8 разработали еще в 1960-е годы. С тех пор модель стала самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире.

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