В Ростовской области установили в качестве памятника вертолет Ми-8



В Каменске-Шахтинском Ростовской области в качестве памятника установили модель вертолета Ми-8. Необычный экспонат будет находиться на улице Народной.



Вертолет водрузили на пьедестал с помощью специальной техники. Модель расположилась в парке «Патриот» возле другой военной техники. Здесь же находятся экспонаты авиации и артиллерии.



Известно, что Ми-8 разработали еще в 1960-е годы. С тех пор модель стала самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире.