В Ростовской области управление МВД потратит 10 миллионов на корм для собак



Управление МВД по Ростовской области собирается потратить 10 миллионов на корм для собак. Такой контракт появился на сайте государственных закупок.



Деньги на корм поступят из государственного бюджета, всего планируется выделить 9 миллионов 882 тысячи 600 рублей. Согласно заявке, на эти средства нужно закупить несколько видов корма. Так, поставщик должен предоставить 32,4 тысячи килограммов корма с ягненком. Для взрослых собак крупных пород необходимо купить 2016 килограммов корма с курицей. Еще 504 килограмма составит диетический корм для щенков и 300 килограммов – для собак с остеоартритом. Также нужно поставить сублимированный корм весом 204 килограмма.



Поставщик должен расфасовать корм по мешкам, каждый из которых будет весить от 14 до 18 килограммов. При этом требования выдвигаются не только к ассортименту, но и пользе питания для собак. Например, каждая порция может содержать от 340 до 430 килокалорий. Кроме того, включать в себя магний, калий, витамин A И D3, а также цинк и селен.



Выбранный поставщик будет обеспечивать МВД кормом до 2019 года. Его выберут 7 августа.