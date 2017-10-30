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В Ростовской области уничтожили 21 тонну санкционной селедки

В Ростовской области уничтожили 21 тонну санкционной селедки

В Ростовской области уничтожили 21 тонну санкционной рыбы. Запрещенный к ввозу в Россию продукт нашли таможенники при досмотре фуры в Новошахтинске.

Гражданин Белоруссии на большегрузе «Вольво» пытался провезти на территорию донского региона 21 тонну свежемороженой сельди из Исландии. По словам шофера, он не знал, что товар является санкционным.
- Согласно российскому законодательству Республика Исландия входит в перечень стран, ввоз продуктов из которых запрещен, - пояснили в Южной транспортной прокуратуре. - Весь обнаруженный товар изъяли и уничтожили.

В Ростовской области уничтожили 21 тонну санкционной селедки

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