В Ростовской области уменьшился размер прожиточного минимума



Размер прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года в Ростовской области снизился на 1,5%. Такие данные приводит Ростовстат.



Величина прожиточного минимума составила почти 9,6 тыс. руб. Для трудоспособного населения она равна 10,2 тыс. руб., для пенсионеров - 7,8 тыс. руб., для детей - 10,1 тыс. руб.



Напомним, что величина прожиточного минимума рассчитывается исходя из цен на определенный ряд товаров и услуг. Сюда входит стоимость минимального продуктового набора, непродовольственных товаров, услуг, расходов по обязательным платежам и сборам.