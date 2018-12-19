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В Ростовской области уменьшился размер прожиточного минимума

В Ростовской области уменьшился размер прожиточного минимума
Размер прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года в Ростовской области снизился на 1,5%. Такие данные приводит Ростовстат.

Величина прожиточного минимума составила почти 9,6 тыс. руб. Для трудоспособного населения она равна 10,2 тыс. руб., для пенсионеров - 7,8 тыс. руб., для детей - 10,1 тыс. руб.

Напомним, что величина прожиточного минимума рассчитывается исходя из цен на определенный ряд товаров и услуг. Сюда входит стоимость минимального продуктового набора, непродовольственных товаров, услуг, расходов по обязательным платежам и сборам.

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