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В Ростовской области удочерили девочку, оставленную в мусорном баке

В Ростовской области удочерили девочку, оставленную в мусорном баке

В Ростовской области семья удочерила ребенка, которого выбросила в мусорный бак собственная мать. После сложной операции на сердце девочка, которую назвали Елизаветой, наконец-то обрела любящих родителей и уютный дом.
- После операции нашу Лизоньку забрали из больницы новые родители, - рассказала DonDay.ru волонтер Дарья Рубан. - Новая семья на протяжении длительного времени собирала документы, и к концу реабилитации все было готово. Чтобы сохранить тайну удочерения имена и место жительства родителей не разглашаются. Но я уверена, что девочка будет счастлива.

Напомним, малышку нашли в Батайске в мусорном баке 25 октября 2016 года. Девочке было всего 2,5 часа от роду. Горе-мать положила крошку в пакет, после чего завязала его и положила в коробку, которую отнесла к помойке. Таким образом она пыталась избавиться от нежеланного ребенка.

Однако судьба распорядилась иначе, малышку после 2,5 часов, проведенных на холоде, нашла местная жительница. Батайчанка позвонила в «скорую».

После обследования в больнице у девочки нашли редкий порок сердца - аномалию Эбштейна. Волонтеры и Русфонд организовали сбор средств на необходимые для операции препараты. Деньги собрали в течение недели. Уже в конце ноября девочку прооперировали в кардиологическом центре Ростовской областной клинической больницы.

Как сообщалось ранее, мать девочки была установлена. Ей оказалась 24-летняя местная жительница. Накануне в отношении девушки было вынесено судебное решение.

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