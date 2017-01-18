В Ростовской области участковый избил задержанного



В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении участкового, подозреваемого в избиении задержанного.



Инцидент произошел ещё в ноябре в селе Кулешовка Азовского района. Местная жительница вызвала к себе домой участкового. Полицейского женщина попросила утихомирить 36-летнего сына, который устроил в её доме дебош после ссоры. Сотрудник полиции доставил хулигана в опорный пункт полиции, расположенный на улице Матросова. Там, он стал избивать задержанного.

- По версии следствия, участковый в служебном кабинете опорного пункта полиции нанёс молодому человеку множественные удары руками по голове, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области. - Своими действиями он причинил потерпевшему телесные повреждения повлекшие легкий вред здоровью, при этом на задержанном все время были надеты наручники.



В отношении участкового 17 января было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

- По факту необоснованного применения физической силы, специальных средств и причинения телесных повреждений сотрудниками полиции была проведена служебная проверка, материалы которой были направлены в следственные органы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате нее участковый уполномоченный был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.