В Ростовской области у пассажира изъяли радиоактивный компас на таможне





На таможенном посту в Новошахтинске у пассажира автобуса изъяли радиоактивный компас. Автобус следовал из Донецка (Украина) в Москву через Ростовскую область. К сумке одного из пассажиров был прикреплен компас Адрианова с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

- В ходе проведения таможенного наблюдения произошло срабатывание стационарной таможенной системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь-1П, - рассказал начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Ростовской таможни Алексей Кравченко.



Причиной срабатывания системы стал Радий, который присутствовал в светоотражающей массе, нанесенной на элементы компаса.

-Такие случаи в практике таможенных органов случаются нередко,- сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.- Так, в марте 2016 года на территорию Украины был возвращен объектив от фотоаппарата SMC-Pentax-M, у которого также был превышен уровень ионизирующего излучения. Часто повышенный уровень ионизирующего излучения встречается у предметов, изготовленных до 50-х – 70-х годов 20 века: среди них часы, компасы, вольтметры.



Было принято решение о возврате и вывозе объекта с таможенной территории.