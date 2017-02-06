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В Ростовской области у пассажира изъяли радиоактивный компас на таможне

В Ростовской области у пассажира изъяли радиоактивный компас на таможне

На таможенном посту в Новошахтинске у пассажира автобуса изъяли радиоактивный компас. Автобус следовал из Донецка (Украина) в Москву через Ростовскую область. К сумке одного из пассажиров был прикреплен компас Адрианова с повышенным уровнем ионизирующего излучения.
- В ходе проведения таможенного наблюдения произошло срабатывание стационарной таможенной системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь-1П, - рассказал начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Ростовской таможни Алексей Кравченко.

Причиной срабатывания системы стал Радий, который присутствовал в светоотражающей массе, нанесенной на элементы компаса.
-Такие случаи в практике таможенных органов случаются нередко,- сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.- Так, в марте 2016 года на территорию Украины был возвращен объектив от фотоаппарата SMC-Pentax-M, у которого также был превышен уровень ионизирующего излучения. Часто повышенный уровень ионизирующего излучения встречается у предметов, изготовленных до 50-х – 70-х годов 20 века: среди них часы, компасы, вольтметры.

Было принято решение о возврате и вывозе объекта с таможенной территории.

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