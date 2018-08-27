Авторизация

Регистрация


  • USD 68.15
  • EUR 79.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области три человека пострадали от отравления грибами

В Ростовской области три человека пострадали от отравления грибами
В Ростовской области три человека пострадали от отравления грибами. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

По данным ведомства, жители отравились грибами, самостоятельно собранными в лесополосе. Кроме того, в области было обнаружено 29,2 килограмма некачественной продукции с признаками порчи.

Региональное управление Роспотребнадзора просит жителей не собирать грибы в лесополосах и парках, не приобретать их на рынках и не употреблять продукцию в сыром виде. В случае отравления рекомендуется незамедлительно обращаться к врачам.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.