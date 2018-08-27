В Ростовской области три человека пострадали от отравления грибами



В Ростовской области три человека пострадали от отравления грибами. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.



По данным ведомства, жители отравились грибами, самостоятельно собранными в лесополосе. Кроме того, в области было обнаружено 29,2 килограмма некачественной продукции с признаками порчи.



Региональное управление Роспотребнадзора просит жителей не собирать грибы в лесополосах и парках, не приобретать их на рынках и не употреблять продукцию в сыром виде. В случае отравления рекомендуется незамедлительно обращаться к врачам.