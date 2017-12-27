В Ростовской области температура воздуха поднялась до +25



В Ростовской области температура воздуха поднялась до +25. Градусники жителей хутора Юдино зафиксировали аномальные показатели для конца декабря.



Местная жительница опубликовала фотографию в социальной сети, на которой видно, что градусник показывает +25.



- 28 декабря. Вот такая зима в Ростовской области, - поделилась автор фото.



Под снимком сразу появились комментарии интернет-пользователей. Многие рассказали об аналогичной ситуации с погодой в других районах области. Жительница Красносулинского района даже опубликовала фото зеленеющей травы в преддверии Нового года.