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В Ростовской области температура воздуха поднялась до +25

В Ростовской области температура воздуха поднялась до +25
В Ростовской области температура воздуха поднялась до +25. Градусники жителей хутора Юдино зафиксировали аномальные показатели для конца декабря.

Местная жительница опубликовала фотографию в социальной сети, на которой видно, что градусник показывает +25.

- 28 декабря. Вот такая зима в Ростовской области, - поделилась автор фото.

Под снимком сразу появились комментарии интернет-пользователей. Многие рассказали об аналогичной ситуации с погодой в других районах области. Жительница Красносулинского района даже опубликовала фото зеленеющей травы в преддверии Нового года.

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