В Ростовской области судебный пристав отнял часть земли у супругов-пенсионеров



В Ростовской области судебный пристав отнял часть земли у супругов-пенсионеров. Мужчина, пользуясь своим служебным положением, отсудил часть участка земли у пожилых людей, сообщает DonDay.ru.



Левон и Тамара Мартиросян живут в селе Хапры Мясниковского района. Супруги не представляли, что знакомство с новым соседом превратит их спокойную жизнь в ад. Три года назад возле дома пенсионеров купил участок Юрий Рыжов. Мужчина собрался строить дом на параллельной к двору пенсионеров улице - Цветочной. Семья Мартиросян подружилась с новым односельчанином.

- Мы всегда рады соседям, - рассказывает Тамара Левоновна. – Живем здесь больше 12 лет. Со всеми в мире, в ладах. И появление нового человека поблизости только обрадовало нас.



Во время строительства Юрий часто обращался к пожилой паре за помощью: подсоединялся к электричеству или просил воду. Добродушные пенсионеры никогда не отказывали новому знакомому.







Довольно скоро на участке соседа появился дом. Юрий Рыжов обратился с новой просьбой: он хотел въезжать на свой участок через двор Мартиросянов. Такое предложение показалось паре странным. На Цветочной улице были своя дорога и отдельный въезд ко всем дворам. Но сосед настоял, и пенсионеры согласились. Взамен Юрий пообещал выкупить небольшой отрезок муниципальной земли между двумя участками и передать ее Мартиросянам.



Выяснилось, что Юрий Рыжов - старший судебный пристав по Мясниковскому району. Он убедил супругов, и они согласились открыть для проезда свой двор. Тогда пожилая пара не подозревала, что ждет их дальше.



Тем временем мужчина быстро сделал вторые ворота на своем участке, чтобы въезжать через двор соседей. Только муниципальный участок в пользу пенсионеров он так и не выкупил. Мартиросяны возмутились и обвинили Юрия Рыжова в захвате их земли. В ответ сосед спокойно объявил, что имеет полное право проезжать через их двор, потому что другого пути к его дому нет. Пенсионеры были в недоумении. Ведь улица Цветочная проходит в нескольких метрах от участка. По ней другие жители нормально добираются к своим дворам. А Рыжов к своему дому проехать почему-то не может.



Дело в том, что семья живет на центральной улице села - Гагарина. Она асфальтированная, в отличие от Цветочной, где дорога грунтовая, посыпанная тырсой. Поэтому наглый сосед решил наплевать на права и интересы пенсионеров.

Однако пожилых супругов ожидал еще один сюрприз. Рыжов подал на Мартиросянов в суд. Он требовал наложить сервитут на отрезок участка пенсионеров, также он хотел провести через чужой двор к своему дому водопровод. Муж и жена пришли в ужас. Постоянные волнения подкосили Левона Мартиросяна, и у него случился инфаркт. Однако соседа это совсем не интересовало. Он заказал экспертизу, поддержавшую все его притязания.





Фото эксперта, подправленное в фотошопе, и реальный снимок.



На суде специалисты показали поддельные фотографии местности. На снимке была видна часть газопроводной трубы в виде арки. Под ней якобы может проехать машина. В действительности газопровод в этом месте полностью прямой. Кроме того, эксперты утверждали, что дорога на Цветочной улице не пригодна для езды. Но, как выяснилось, никаких препятствий для авто там нет.



Тем не менее судья Мясниковского района М. Даглдян удовлетворил иск Юрия Рыжова. Часть двора супругов Мартиросян стала территорией общего пользования.

- Это вопиющее решение. Оно противоречит всем законам, - комментирует юрист Руслан Останин. – У Юрия Рыжова не было никаких проблем с доступом к своему участку. К тому же сервитут не может быть безвозмездным. Если суд решил, что эта земля имеет общее назначение, то должен был определить порядок возмещения потерь собственников.





Дорога к дому Рыжова



Интересно, что водопроводные трубы через участок пенсионеров пристав проложил еще до решения суда.

Кроме того, все затраты на судебные издержки истец «повесил» на своих беззащитных соседей. По первому иску с них потребовали 13 тысяч рублей.



Доход Мартиросянов составляет на двоих примерно 20 тысяч рублей в месяц. Из этих денег 13 тысяч удержал суд. Когда старики не исполнили решение суда, их оштрафовали на пять тысяч рублей. Взимают такие выплаты судебные приставы. А Юрий Рыжов как раз работает старшим судебным приставом по Мясниковскому району. Какое совпадение! Теперь с пенсий пожилых сельчан высчитают несколько тысяч рублей.



Старший судебный пристав Юрий Рыжов разрушил жизнь стариков. Причем сделал все легально. Правда, почему одни люди могут использовать закон в своих интересах, ущемляя права других, неизвестно.



