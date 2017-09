В Ростовской области стартуют продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus



В Ростовской области с 29 сентября стартуют продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus.



Ростов вошёл в топ-10 городов по числу предзаказов на новые модели iPhone. В Южном федеральном округе по количеству заявок донскую столицу опередил только Сочи. При этом спрос на модель Plus с диагональю дисплея 5,5 дюйма превысил количество заявок на базовую модель. Около 60% покупателей выбрали iPhone 8 Plus.



Самой популярной моделью среди ростовчан стал iPhone 8 Plus с объемом памяти 256 Гб – 40% всех заявок. На втором месте - версия iPhone 8 с 64 Гб памяти. Больше половины жителей Ростова, сделавших предзаказ, предпочли цвет «серый космос». На втором месте по популярности - «золотой» Phone.



Добавим, что стоимость iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб составляет порядка 57 тысяч рублей, iPhone 8 на 256 Гб – 69 тысяч рублей, iPhone 8 Plus с памятью 64 Гб стоит около 65 тысяч рублей, iPhone 8 Plus с объемом памяти 256 Гб – 77 тысяч рублей.