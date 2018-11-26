В Ростовской области стартовала акция «Новый год - в кругу семьи»



фото: 1zoom.me



На Дону с 23 ноября по 1 февраля проходит акция «Новый год - в кругу семьи».



В её рамках семьи на новогодние праздники забирают к себе сирот из детских домов.



Зачастую в акции участвуют люди, которые задумались о том, чтобы взять под опеку ребёнка. Для них это как тест: они могут проверить, справятся или нет.



В Азовском центре помощи детям двери в новогоднюю ночь заперты на замок. В учреждении не остаётся ни одного ребёнка — все встречают праздник в кругу семьи. Взрослых ребят намного тяжелее пристроить в семьи, поэтому их зовут в гости работники центра.



Такая акция дала толчок тому, что сирот стали чаще брать под опеку. Если же семья не решилась оставить ребёнка, то она обязательно продолжает с ним общаться, забирать на каникулы или выходные.